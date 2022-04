Milan, Pioli: “Scudetto? In estate nessuno puntava su di noi. Abbiamo più qualità che limiti”

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così il primo posto in classifica del suo Milan

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così il primo posto in classifica del suo Milan: "È un privilegio essere qui in questo momento, nessuno in estate pensava che avremmo potuto lottare per lo Scudetto. Ma ora ci siamo. Mi riferisco alle valutazioni che sulla carta si facevano in estate. Stiamo facendo un grande girone di ritorno. Abbiamo i nostri limiti, ma sono di più le nostre qualità".