Graziani: "Ho rivisto il Napoli scudettato, doveva vincere 5-2! Ad Empoli invece era in vacanza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di A Tutto Napoli, trasmissione in onda su Tele A, l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato della prova del Napoli contro la Roma: "S'è visto tutto un altro Napoli, simile a quello dell'anno scorso. Se vinceva 5-2 non aveva rubato nulla, ha avuto un mare di occasioni, in altre è stato sfortunato ma nella maggior parte è stato bravo Svilar. A fine partita avrei fatto 5 minuti di applausi, la squadra ha dato tutto, è tornata a certi livelli, ha messo alle corde la Roma per 95 minuti, poi gli episodi fanno parte del calcio ma il Napoli strameritava. Ti fa arrabbiare però perchè non avete mai giocato così tutto l'anno, come mai? Ad Empoli erano in vacanza!"

Cambio prima del calcio d'angolo? Sì, è vero che non si cambia prima degli angoli, per non perdere riferimenti, ma Ostigard è uno bravo sul gioco aereo, che colpe ha Calzona, ha rinforzato il gioco aereo per limitare i danni poi l'episodio ed il caso ti penalizza. Ce la prendiamo con Calzona, ma quando il pallone arriva ad Abraham lì non lo prendi se non ti sei attaccato. Il Napoli era in superiorità numerica, mica nella zona non si marca, a zona non si marcano solo quei 20cm, devi marcare l'uomo nei paraggi, mica si guarda il tramonto!"