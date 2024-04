L’agente Mezi fa retromarcia: “Rallentamento Conte-Napoli, non escludo conferma di Calzona”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente FIFA.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente FIFA.

A che punto siamo con la questione Conte-Napoli?

“Sono stato il primo, dallo scorso marzo, a dare Conte al Napoli. È una notizia di cui ero a conoscenza dall’inizio dell’anno. Sono stati troppo vicini, lo sono ancora, ma c’è da considerare la mancata qualificazione del Napoli in Champions. La società, per concretizzare un certo progetto, necessiterebbe della qualificazione in Champions. So che le parti stanno continuando nella trattativa. In quel periodo di inizio anno, sono stati molto vicini ma, ad oggi, potrebbe dipendere dal piazzamento degli azzurri. Posso dire che c’è stato un rallentamento. A Conte piace la piazza, ma bisogna riflettere anche sui progetti che il club vorrà attuare. Tutto dipende dalla società perché il rallentamento dipende proprio dal Napoli”.

Qual è, dunque, l’opzione più concreta per gli azzurri?

“Bisogna capire quale sarà la posizione finale del Napoli in questo campionato. Se la squadra entra in Europa League, magari si sceglie un certo tipo di allenatore. Non si potrebbe nemmeno escludere una permanenza di Calzona”.

Dunque, ridimensioniamo la notizia relativa all’accordo tra Conte e il Napoli?

“Al momento, purtroppo, sì”.