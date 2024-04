Specchia: “Buongiorno è un leader, sarebbe un grande acquisto per il Napoli"

L'allenatore Paolo Specchia ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli.





Che ti aspetti da questo finale di stagione del Napoli? Mancano 4 partite. Il prossimo breve calendario del Napoli determinerà il destino degli azzurri. Credo che la partita contro la Roma ci ha permesso di capire che se la squadra gioca in un modo molto più determinato rispetto alla prestazione opaca di Empoli, credendoci di più, si possono ottenere risultati positivi. Le parole di Calzona sull’attaccamento alla maglia credo abbiano funzionato. Le possibilità di questi giocatori sono enormi, possono spingere il Napoli verso un finale di stagione dignitoso. Poi non so quanti punti si realizzeranno perché ci sono in programma sfide impegnative contro la Fiorentina ed il Bologna ancora da affrontare. L’Udinese per quanto possa essere messa male è comunque un’avversaria di tutto rispetto. Il Napoli è troppo ondivago e non regala certezze. Credo comunque che la partita di Roma abbia dato segnali confortanti.

Il Napoli sta cercando un nuovo allenatore per l’anno prossimo. De Laurentiis sembra avere l’Ok di Conte ma la trattativa non è ancora chiusa. Secondo te è l’uomo giusto per il rilancio? Conte se viene a Napoli chiederà sicuramente delle garanzie che non so se De Laurentiis accetterà. Potrebbe essere sul serio l’uomo giusto su cui fondare una rinascita del Napoli. Bisogna puntare senza mezzi termini su di lui per una pronta una risalita. Personalmente continuo ad avere dei dubbi sulla realizzazione di questo matrimonio. Non è facile convivere con l’invadenza del presidente De Laurentiis. Poi il progetto per potersi realizzare deve essere pluriennale.

Se dovesse sfumare Conte chi credi che possa essere l’uomo giusto in alternativa? Se invece se non dovesse venire a Napoli Antonio Conte certamente tra tutti i nomi accostati al Napoli punterei decisamente su Gasperini se si liberasse dall’Atalanta. Perché è un uomo che lavora in profondità e migliora decisamente il parco giocatori. Le sue squadre hanno sempre puntato all’Europa. A Napoli migliorerebbe la rosa ed offrirebbe un calcio piacevole, europeo e moderno. Individualmente migliora il bagaglio di un giocatore ed anche le sue quotazioni di mercato. Questa sua peculiarità potrebbe fare molto comodo a De Laurentiis.

In queste ore torna in auge il nome di Buongiorno per rinforzare la difesa del Napoli. Che giocatore è? Secondo te è una trattativa possibile? Alessandro Buongiorno garantisco che è un signor centrale credo sia forse miglior centrale giovane che in Italia abbiamo. Di assoluta affidabilità è già un leader serio e coscienzioso. Se dovesse prenderlo il Napoli sarebbe un grande acquisto. Il prezzo del cartellino è alto, credo almeno 40 milioni. Ovviamente non so nulla della trattativa con il Torino, non posso escluderla, ma bisognerebbe chiedere direttamente a Vagnati. Posso solo dire che Buongiorno sarebbe certamente un difensore di molto più affidabile di quanti ne abbiamo oggi al Napoli.