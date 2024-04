Spalletti, l’amico: “Andato via col rammarico, quando parla di Napoli è un’altra persona"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Luciano Spalletti.

"Luciano è andato via con il rammarico. Quando potrà, tornerà sempre a Napoli, anche da turista. È rimasto legatissimo alla città. Sono curioso ora di vedere il film e di come è nel dietro le quinti Luciano, che l'ho conosciuto ed è un tenerone.

Quando parla di Napoli è un’altra persona. L’applauso del Maradona lo abbiamo visto tutti, ora spero che chi prenderà il suo posto farà qualcosa all’altezza del suo passato. Sono sincero, però: prenderei un allenatore che vada a staccarsi dalle idee che abbiamo visto con Luciano. L’importante sarà ridare entusiasmo alla gente di Napoli e dare un’identità vera a questa squadra, perché la rosa per fare una nuova cavalcata c’è anche al netto di qualche addio. Il mio preferito? Ora come ora, Gasperini però non credo che lasci l’Atalanta al culmine del suo ciclo. Conte è un top, ma Pioli è da valutare con attenzione: tutti aspettano Antonio, ma con Stefano si può aprire un ciclo interessante”.