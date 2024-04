Lopetegui sfumato, al Milan parte il nuovo casting: sei i candidati per il post-Pioli

Julen Lopetegui sfuma, a meno di nuovi colpi di scena, e in casa Milan riparte il casting per l'allenatore.

Julen Lopetegui sfuma, a meno di nuovi colpi di scena, e in casa Milan riparte il casting per l'allenatore. Le ultime ore hanno portato una brusca frenata nelle trattative con l'allenatore spagnolo, dettata soprattutto dalla possibilità di un'autentica contestazione da parte dei tifosi. Salvo l'ennesimo dietrofront sull'ex Siviglia e Real, la dirigenza rossonera torna a sfogliare la margherita con i nomi dei potenziali successori di Pioli.

I favoriti sono tre. A fare la griglia di partenza ci pensa La Gazzetta dello Sport. In pole position c'è ora Paulo Fonseca, che a fine stagione si potrà liberare dal Lille ed è stato considerato sin dall'inizio una valida alternativa a Lopetegui. Salgono le quotazioni di Roberto De Zerbi, il nome che più di tutti solletica i tifosi rossoneri ma è anche il più complicato da raggiungere per questioni economiche: il contratto col Brighton prevede infatti una clausola risolutiva da 15 milioni di euro. C'è infine Mark Van Bommel, che al Milan ha vinto uno scudetto da compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, oggi guida l'Anversa e resta un candidato credibile.

Gli "altri" tre. A oggi, i nomi al vaglio di Cardinale e della sua dirigenza, con i quali ci sono già stati dei contatti quantomeno esplorativi, sarebbero in totale sei. Ai tre favoriti di cui sopra, se ne aggiungerebbero altri tre, chiamiamoli underdog. Due lavorano in Medio Oriente: si tratta di Christophe Galtier, già accostato in passato al Diavolo, e Marcelo Gallardo. Non è tramontata neanche la candidatura di Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio.