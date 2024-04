Ripresa a Castel Volturno, il report: scarico in palestra per Kvara e Osimhen. Ultime su Gollini e Zielinski

Dopo la gara con la Roma, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi pomeriggio all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la gara con la Roma, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 svolgendo attivazione, lavoro di potenza aerobica e circuito tecnico. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina in famiglia sul campo 1.

Gollini ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Terapie per Zielinski. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro di scarico in palestra.