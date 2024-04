Sky, Condò: “Ancelotti ha una capacità rara, ma a Napoli non ha reso"

Nel post-partita di Bayern Monaco-Real Madrid, il giornalista Paolo Condò ha parlato di Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport.

Nel post-partita di Bayern Monaco-Real Madrid, il giornalista Paolo Condò ha parlato di Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “Ha una capacità di sintesi molto rara e rapida. Per questo motivo è un allenatore adatto ad una squadra pazzesca come il Real Madrid. Lì si trova con dei giocatori che capiscono al volo le situazioni. La capacità di base è evidente, però al Napoli non ha fatto le cose che ha fatto al Real Madrid, al Psg, al Chelsea e al Milan”.