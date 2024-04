Marino: “Crollo Napoli? Già lo immaginavo all’addio di Spalletti e Giuntoli e dopo la scelta Garcia”

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Conte al Napoli sarebbe un grande colpo, è adatto ad avere la personalità che ci vuole a Napoli.

È un uomo vincente, ha vinto dovunque è stato, il curriculum si forma con bravura, capacità e talento.

Pioli? Ha un carattere diverso da quello di Conte, è più aperto al dialogo e ad ascoltare tutte le componenti della società.

Il Napoli proverà ad andare in Europa fino alla fine, ma lunedì prossimo troverà un’Udinese motivatissima, ad Udine i punti servono come il pane.

Crollo del Napoli? Immaginavo tutto già all’addio di Spalletti e Giuntoli, da quando il presidente ha scelto Garcia avevo immaginato che le cose non sarebbero andate bene”.