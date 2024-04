Il paragone di Marolda: “Kim come Juan Jesus in area di rigore, commette gli stessi errori”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Kim? Un ottimo difensore fuori dall’area di rigore, in area commette gli stessi errori di Juan Jesus perché guarda la palla e non l’uomo.

La discussione nello spogliatoio per il ritiro? Che Juan Jesus abbia parlato con l’allenatore è un fatto molto grave, Di Lorenzo da capitano avrebbe dovuto porre la questione nello spogliatoio e chiedere di scegliere tra lui e il brasiliano. Chi ha sbagliato di più, però, è stato Calzona: non avrebbe dovuto permettere a Juan Jesus di scavalcare il capitano e dopo avrebbe dovuto metterlo fuori squadra.

Nuovo allenatore? Non discuto i profili di Conte e Pioli, da un punto di vista tattico e di esperienza sono bravi. Penso che però ADL abbia bisogno più del primo che del secondo per fare una rivoluzione”.