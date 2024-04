Salernitana in B, parte la rivoluzione: anche Meluso tra i candidati come diesse

È pronto l’identikit del manager che rimpiazzerà Sabatini alla Salernitana.

È pronto l’identikit del manager che rimpiazzerà Sabatini alla Salernitana. Iervolino e l’ad del club, Milan, lo hanno tracciato con i loro consiglieri: anche ieri a Roma - riporta Il Mattino - si è tenuto un incontro (a quanto pare per parlare pure di manovre imprenditoriali al di fuori del calcio). Serve un dg esperto, con funzioni anche di direttore sportivo e una fitta rete di conoscenze per gestire mercato (esuberi, pezzi pregiati) e situazioni operative extra-campo.

Il club granata è dato in fila tra i corteggiatori di Guido Angelozzi, attualmente al Frosinone, che ha dichiarato di avere altri quattro anni di contratto.

In realtà, potrebbe liberarsi a fine stagione e molto dipenderà da come andrà a finire per i gialloazzurri, in lotta per la salvezza in A. Non è l’unico nome sulla scrivania. Ci sarebbero quelli di Sogliano, Meluso, Faggiano e non sarebbe da escludere un coinvolgimento anche dell’ex capitano Montervino. Insomma, casting aperti ma entreranno nel vivo tra un paio di settimane, a verdetti dei campionati chiari.

Per la panchina, se i dialoghi andassero avanti, non sarebbe da escludere la candidatura di Fabio Grosso, fermo da novembre dopo l'esonero al Lione e già a Frosinone con Angelozzi. Piacerebbero anche allenatori attivi e ben messi in B, su tutti Paolo Vanoli.