Sky, Marchetti: "Pioli outsider, ha vinto coi giovani e ha aperto un ciclo"

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Il giornalista Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: “Conte, Pioli, Gasperini e Italiano sono valutati con grande attenzione, considerate le rispettive prospettive e qualità. Conte è sulla bocca di tutti, riesce subito ad essere molto incisivo, ha vinto in situazioni molto complicate come quella del Napoli. Ha però una personalità importante che potrebbe scontrarsi con un’altra personalità molto importante. È una decisione che spetta al patron, che ha raccolto la disponibilità da parte di Conte ad allenare il Napoli. Pretende tantissimo per primo da se stesso e poi da tutta la società, calciatori in primis. Ha l’ossessione per la vittoria, che lo porta ad essere determinato.

Gasperini è sotto contratto con l’Atalanta ancora in corsa per Coppa Italia, Europa League e qualificazione alla prossima Champions. A Bergamo ha valorizzato tantissimi giocatori giovani. Anche lui ha carattere importante. Pioli è una sintesi tra i due, ha un approccio diverso da entrambi il che non si traduce in mancanza di personalità. Al Milan ha aperto un ciclo, vincendo un campionato da outsider, l’ha riportato in Champions e ha valorizzato tanti giocatori rossoneri, sapendo anche gestire situazioni complicate non solo al Milan. Italiano è stato seguito a lungo dal Napoli, soprattutto l’anno scorso. Finora non ci risultano contatti diretti ma non significa che non ci saranno. Pioli e Italiano giocano con la difesa a quattro".