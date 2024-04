FOTO - Milan, Spalletti in visita a Milanello: dialogo con Pioli e abbraccio con Leao

L'ex allenatore del Napoli, oltre ad aver parlato a lungo con Stefano Pioli, ha anche salutato i calciatori, abbracciando Rafael Leao.

Come emerso nel corso del pomeriggio, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, nella giornata di oggi ha fatto visita al Milan a Milanello. I rossoneri si sono allenati in vista della sfida contro il Genoa a San Siro, dopo aver conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Il comunicato della FIGC.

"Il tour fra i club di Serie A del Ct Luciano Spalletti prosegue facendo tappa a Milanello. Con Euro 2024 distante solamente un mese e mezzo (esordio degli Azzurri il 15 giugno con l’Albania a Dortmund, nel girone che comprende anche Spagna e Croazia), questo pomeriggio il commissario tecnico della Nazionale ha fatto visita al quartier generale del Milan: ricevuto dallo staff del club rossonero, si è intrattenuto assieme a Stefano Pioli assistendo poi alla seduta di allenamento della squadra, che domenica sarà impegnata a San Siro contro il Genoa nella 35a giornata di Serie A".