Denis: "Scamacca a Napoli ci starebbe bene. Simeone-Retegui? Mi tengo il Cholito"

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Non sarà facile sostituire Osimhen che è un attaccante completo. Tutte le squadre d'Europa lo vorrebbero e per il Napoli sarà difficile sostituirlo adeguatamente. Gimenez del Feyenoord? E' uno che fa goal, ma il Feyenoord è una cosa e un'altra è il Napoli. Talles Magno? Non lo conosco bene, ma so che è bravissimo tecnicamente. Lo Celso? Lo conosco bene, farebbe comodissimo al Napoli. E' bravissimo tecnicamente, ricorda molto Gargano nel modo di giocare.

Scamacca? Ha fatto fatica all'inizio con Gasperini e poi s'è infortunato, poi appena è rientrato s'è messo in forma, ha capito il gioco di Gasperini ed è diventato uno di quelli di cui aveva bisogno il calcio italiano. Scamacca a Napoli ci starebbe bene, ma dipenderà molto dal nuovo allenatore".

Simeone-Retegui? Mi tengo il Cholito, è da tanti anni nel calcio italiano. Retegui sta facendo bene come tutto il Genoa, ma il Cholito è superiore tecnicamente a Retegui e poi mi piace di più. I due si somigliano un po', ma so che il Cholito ci tiene tanto alla piazza napoletana".