Ranocchia difende Kim: “Se non giochi mai poi è dura. Ma che errore…”

Termina 2-2 la semifinale d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Sul banco degli imputati finisce Kim Minjae, centrale dei bavaresi ed ex Napoli. L'ex difensore Andrea Ranocchia difende il coreano nel post-partita su Sport Mediaset : “Quando non giochi poi perdi un po’ i tempi e spazi ed è difficile. A livello globale ha fatto una buona partita ma ha fatto tre errori grande.

Primo gol? Se giochi contro gente così forte devi preferire sempre coprire lo spazio e fargli prendere il pallone, non lo spazio. Purtroppo per lui non è andata come l’anno scorso”.