Ricordate Amrabat? Flop in Premier, non verrà riscattato dal Manchester United

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sofyan Amrabat è ai titoli di coda nella sua avventura al Manchester United. Il centrocampista marocchino, seguito anche dal Napoli e arrivato dalla Fiorentina in prestito per 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 25, non sarà confermato dai Red Devils. Venticinque le presenze in tutte le competizioni, senza però lasciare il segno come alla Coppa del Mondo. Per questo i dirigenti viola dovranno trovare una soluzione per la prossima stagione, anche se non sono da escludere delle offerte da parte delle big del nostro paese.

Amrabat al Manchester United percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro più bonus e vorrebbe mantenersi intorno a questa cifra. Considerando pure la scadenza: l'accordo con la Fiorentina scade a giugno del 2025 e può essere un'occasione intorno ai 15-16 milioni. Dopo il cambio di agenzia - da Stellar alla SEG - è stato proposto anche a Juventus e Milan. Per i rossoneri può essere una scelta in caso di addii di Bennacer e Adli, seppur con caratteristiche diverse, ma l'ingaggio può essere un ostacolo. Invece i bianconeri avrebbero un'arma in più (Arthur) se la Fiorentina volesse confermarlo.

Da parte del giocatore c'è la chiara volontà di non rimanere a Firenze, cosa già vista un anno fa quando è arrivata la proposta da parte del Manchester United. A scriverlo è TuttoMercatoWeb.com.