"Chi non salta bianconero è", juventini furiosi con Cuadrado: petizione per toglierlo dal J|Museum

"Chi non salta bianconero è". E Juan Cuadrado risponde saltellando, dalla terrazza che affaccia su piazza Duomo, ai tifosi dell'Inter che festeggiano il ventesimo scudetto e chiedono al colombiano, assente causa infortunio per gran parte della stagione, una nuova prova di "dejuventinizzazione".

Spunta la petizione. Un episodio che, come era prevedibile, non ha reso molto felici i tifosi della Juventus. In bianconero, del resto, Cuadrado ha giocato per otto stagioni, collezionando ben 314 presenze e indossando anche la fascia di capitano. Così, su change.org, spunta anche una petizione contro l'esterno colombiano, che in quest'annata ha rimediato appena nove presenze con la squadra di Simone Inzaghi.

"Il gesto è molto grave perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande - si legge nel testo della petizione - Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare ad un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus". L'obiettivo è ottenere che "qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum" venga rimosso "perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia". Al momento, la petizione online ha raccolto poco più di mille firme.