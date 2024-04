Ordine: “Conte e Pioli sono due profili diversi. In base a quale criterio sceglierà ADL?”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del futuro del club azzurro e dei nomi che stanno circolando per la panchina

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del futuro del club azzurro e dei nomi che stanno circolando per la panchina: “I nomi di Conte e Pioli per la panchina? Penso che parliamo di due profili completamente diversi. Conte dà maggiori garanzie da un punto di vista tecnico: è capace di rimettere in piedi lo spogliatoio e la squadra, dandole un nuovo vestito tattico e facendole ottenere dei risultati importanti. Pioli invece ha la caratteristica che probabilmente è più affine all’ambiente Napoli e al presidente De Laurentiis: è abituato ad essere aziendalista e a gestire le pressioni di una club che ha grandi aspettative. Poi sa disporre bene la squadra in campo, facendola giocare bene per gran parte della stagione.

Il mio dubbio è uno, se entrambi hanno già dato la loro disponibilità a venire a Napoli significa che la scelta finale spetterà ad ADL. Quindi la domanda è in base a cosa deciderà il presidente”.