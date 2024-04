Kim da incubo, Sabatini: "Ha giocato come se fosse nel Napoli di quest'anno"

L'ex difensore del Napoli è infatti apparso colpevole sia sul gol del vantaggio dei Blancos sia in occasione del rigore del definitivo pareggio.

Tra le note negative di questa sera per il Bayern Monaco, che pareggiato 2-2 in casa contro il Real Madrid nella semifinale d'andata di Champions League, c'è sicuramente la prova di Kim Minjae. L'ex difensore del Napoli è infatti apparso colpevole sia sul gol del vantaggio dei Blancos sia in occasione del rigore del definitivo pareggio, da lui causato ai danni di Rodrygo.

Ne ha parlato negli studi di Sport Mediaset il giornalista e opinionista Sandro Sabatini: "Kim ha giocato come se fosse un giocatore del Napoli di quest'anno. Il rendimento inferiore di tutto il Napoli dello Scudetto arriva fino a Monaco e al Bayern: Kim sembra un difensore normale anziché quello super visto l'anno scorso".