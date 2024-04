FOTO - No, il cambio di Calzona non c'entra niente col 2-2: Ostigard nella stessa 'zona' di Traoré

Nonostante un netto predominio, il Napoli non ha portato via i tre punti contro la Roma, aggiungendo anche stavolta errori decisivi in entrambe le aree.

Nonostante un netto predominio, il Napoli non ha portato via i tre punti contro la Roma, aggiungendo anche stavolta errori decisivi (e quasi tutti individuali) nell'area della Roma e soprattutto la propria. Nonostante i tanti episodi che hanno vanificato un'ottima prestazione collettiva, nel mirino è finito anche il cambio di Francesco Calzona che - proprio fiutando il rischio delle palle inattive della Roma, come spiegato nel post-partita - ha aggiunto Ostigard, un saltatore in più, per Traoré, accelerando le operazioni per completare il cambio prima della battuta dell'angolo.

"Non si fa mai il cambio prima di un angolo", ripetono in molti la vecchia legge del calcio. Ma non s'è trattato di un cambio generico o che ha stravolto le posizioni, ma proprio per aggiungere un saltatore in più. Ovviamente senza cambiare il castello difensivo in corso d'opera (e forse paradossalmente è stato quello l'errore, rinunciando al miglior saltatore nel cuore dell'area), perché Ostigard ha preso - come vedete - la stessa posizione sul primo palo che era di Traoré prima di uscire. Al centro dell'area è rimasto Rrahmani in quella zona, sovrastato da Ndicka per la sponda per Abraham, tenuto in gioco per millimetri da una salita in ritardo di Di Lorenzo (sfortunato però nel tenere il tallone all'indietro nel frame decisivo).