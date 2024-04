Sportitalia - Non solo il Napoli, Pioli corteggiato anche dal Bologna

Stefano Pioli non interessa solo al Napoli, l'attuale tecnico del Milan è entrato nel mirino di un altro club di Serie A.

Stefano Pioli non interessa solo al Napoli, l'attuale tecnico del Milan è entrato nel mirino di un altro club di Serie A. A riferirlo su X è Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia: "Oltre al discorso legato al Napoli per il futuro di Stefano Pioli si registra la forte stima da parte di Sartori per il Bologna che verrà, nell’ottica di sostituire Thiago Motta se i rossoblu dovessero centrare la qualificazione alla Champions League".