Milan, tegola per Pioli: lesioni muscolari per due titolarissimi

Doppia tegola in casa Milan dopo la partita contro la Juventus. Mike Maignan, che si era infortunato poco prima del fischio d'inizio, lasciando spazio a Marco Sportiello dal primo minuto, si è sottoposto stamattina a una risonanza magnetica e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro.

Stesso percorso di test anche per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, che ha riportato una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi i giocatori verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica e di conseguenza saranno assenti nella gara contro il Genoa di campionato, in programma per domenica alle 18 a San Siro, per la sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, dove i rossoneri andranno a caccia della matematica qualificazione alla prossima Champions League.