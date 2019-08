Nainggolan si presenta al Cagliari: "Inter? Devo dimostrare che hanno sbagliato!"

Radja Nainggolan ha parlato a Sky Sport dopo la presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Cagliari. Per il centrocampista belga è un ritorno a casa: "È stata una bella accoglienza, mi ero lasciato molto bene. Spero di ripagare la fiducia, di far bene e raggiungere salvezza il prima possibile, per poi puntare ad altro. Avrò sbagliato qualcosa, ma ora tocca a me trasformare la negatività in positività e dimostrare che hanno sbagliato. A Milano mi sono sempre trovato bene e allenato bene; ora sono qui e sono contento e carico, spero di ripagare la fiducia"

Come giudichi il mercato del Cagliari? "C'è un bel centrocampo. Questo è un ambiente dove è difficile vincere, bisogna iniziare a farlo, soprattutto in casa, e poi migliorare fuori casa".

Hai detto che speri che all'Inter si ricredano. "Non è una polemica. Io sono contento di essere qui ma sono in prestito e ho altri due anni di contratto con l'Inter. Magari le cose vanno diversamente e tutto può cambiare. Spero di far bene qui e togliermi soddisfazioni, poi si vedrà".