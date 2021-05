"Porta rispetto invece di fare il fenomeno", Conte litiga con Lautaro dopo il cambio

"Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno". Non è andata affatto giù ad Antonio Conte la reazione polemica e nervosa di Lautaro Martinez, al momento del cambio con Pinamonti, dopo che l'argentino era a sua volta entrato al posto dell'infortunato Alexis Sanchez nel primo tempo. Insofferenza lampante, calcio alla bottiglietta e mugugni una volta sedutosi in panchina: così l'ex Racing ha fatto arrabbiare il suo allenatore, che non ha tardato due volte a redarguirlo davanti a tutti in nome di quello spirito di squadra e rispetto reciproco che ha contraddistinto fin dal primo giorno la sua Inter. Al termine del match il club nerazzurro, forse a causa anche di questo episodio, ha deciso di non mandare Conte in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport.