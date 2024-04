Quando si recupera Atalanta-Fiorentina? Pres Serie A: "C'è ipotesi 2 giugno"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, nel suo intervento a Radio Anch'Io lo Sport, ha parlato anche della sfida da recuperare

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, nel suo intervento a Radio Anch'Io lo Sport, ha parlato anche della sfida da recuperare fra Atalanta e Fiorentina. La partita, ricordiamo, fu rimandata a causa del malore poi rivelatosi fatale occorso a Joe Barone e visti i percorsi europei delle due squadre in questione è più che probabile un recupero a campionato già concluso. Questo il punto di Casini in merito:

Atalanta-Fiorentina, quando si recupera?

"Per la Lega Serie A rinviare una partita è la scelta estrema, proprio per la consapevolezza della difficoltà a ricalendarizzare. Nel caso di Atalanta-Fiorentina, quello che emerse in quel momento è che le condizioni del compianto Joe Barone erano tali che c'era il rischio che potesse morire durante il corso della partita, con i giocatori che avevano visto Joe Barone essere vittima di un infarto in albergo. Lo slot unico è il 22 maggio, se invece vanno avanti sia Atalanta che Fiorentina bisognerà ragionare sul 31 maggio o sul 2 giugno. La Lega sta ragionando su ipotesi che possano salvaguardare la contemporaneità delle partite rilevanti per la qualificazione alle competizioni europee. Se la Fiorentina va in finale di Conference, il 2 giugno sarebbe la prosecuzione del campionato".