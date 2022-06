Roma, Diawara fuori rosa: l'ex azzurro non sarà neanche convocato per il ritiro

Dopo aver rifiutato il Wolverhampton e diversi club italiano che lo volevano in prestito con diritto di riscatto, Amadou Diawara sarà messo fuori rosa

Dopo aver rifiutato il Wolverhampton e diversi club italiano che lo volevano in prestito con diritto di riscatto, Amadou Diawara sarà messo fuori rosa da José Mourinho e non verrà neanche convocato per il ritiro restivo. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, anche a lui conviene trovarsi una nuova sistemazione. L'Udinese, club a cui piace, potrebbe essere destinazione gradita, ma al momento non c'è nulla di concreto.