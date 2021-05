Spezia, lavoro dedicato per Leo Sena: il report dell'allenamento

Seduta pomeridiana per lo Spezia sul terreno del 'Comunale' di Follo, dove Terzi e compagni hanno proseguito nelle operazioni di avvicinamento alla sfida con il Napoli in programma sabato pomeriggio al "Picco". Riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi e partitelle, questo il programma odierno di mister Italiano. Lavoro dedicato per Leo Sena. Domani pomeriggio nuovo allenamento a Follo.