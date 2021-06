Super Europeo, Spinazzola nel mirino del Real Madrid: piace ad Ancelotti

Il Real Madrid è interessato a Leonardo Spinazzola, ma per fare decollare l'eventuale trattativa ci vorrà più tempo, visto che i Blancos, in quel ruolo, per il momento hanno ancora sia Marcelo che Mendy. Gli spagnoli vorrebbero proporre uno scambio con Mayoral, ma l'attaccante ha un altro anno di prestito a titolo gratuito e la Roma non intende trattare in anticipo il suo riscatto. Ancelotti è interessato all'italiano nel caso in cui dovesse perdere una delle due pedine a sinistra, ma i tempi non sono maturi. Se ne riparlerà, casomai, più avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.