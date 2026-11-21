Beukema a Dazn: "Mi sento bene! Oggi vogliamo essere aggressivi dall'inizio"
Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Torino, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il centrale olandese ha parlato della propria condizione fisica e della fiducia ritrovata grazie alla continuità di impiego, sottolineando la necessità per gli azzurri di reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane, soprattutto in fase difensiva.
Beukema: "Abbiamo preso tantissimi gol, dobbiamo parlare meno e dimostrare sul campo"
Sei titolare oggi, come ti senti? "Io mi sento bene. Ora sto giocando qualche partita di fila ed è normale prendere più ritmo e fiducia. Mi sento molto bene. Oggi è una partita importantissima per noi e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi". Troppe distrazioni in difesa in questa stagione: "Vogliamo essere aggressivi dall'inizio, vogliamo decidere noi questa partita. Dobbiamo migliorare, abbiamo preso tantissimi gol, ma dobbiamo parlare di meno e dimostrare sul campo".
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