Torino, Gineitis a Dazn: "C'è aria positiva! Come si fermano McTominay e Anguissa..."

Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, è intervenuto nel prepartita della sfida contro il Napoli, soffermandosi sul clima nello spogliatoio granata e sulla difficoltà di affrontare la mediana azzurra. Il calciatore lituano ha mostrato fiducia nelle qualità della propria squadra, nonostante la presenza di giocatori del calibro di McTominay e Anguissa tra gli avversari.

Gineitis sfida il Napoli: "McTominay e Anguissa forti, ma oggi dimostreremo le nostre qualità"

Che aria si respira nello spogliatoio? "Nello spogliatoio c'è aria positiva, vogliamo fare meglio. Andremo in campo a fare il nostro massimo". Come si fermano McTominay e Anguissa? "Sappiamo che sono giocatori forti, ma anche la nostra squadra non è facile da affrontare. Abbiamo giocatori che corrono e sono bravi con la palla. Oggi lo dimostreremo".