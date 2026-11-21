Torino, Gineitis a Dazn: "C'è aria positiva! Come si fermano McTominay e Anguissa..."
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Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, è intervenuto nel prepartita della sfida contro il Napoli, soffermandosi sul clima nello spogliatoio granata e sulla difficoltà di affrontare la mediana azzurra. Il calciatore lituano ha mostrato fiducia nelle qualità della propria squadra, nonostante la presenza di giocatori del calibro di McTominay e Anguissa tra gli avversari.
Gineitis sfida il Napoli: "McTominay e Anguissa forti, ma oggi dimostreremo le nostre qualità"
Che aria si respira nello spogliatoio? "Nello spogliatoio c'è aria positiva, vogliamo fare meglio. Andremo in campo a fare il nostro massimo". Come si fermano McTominay e Anguissa? "Sappiamo che sono giocatori forti, ma anche la nostra squadra non è facile da affrontare. Abbiamo giocatori che corrono e sono bravi con la palla. Oggi lo dimostreremo".
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