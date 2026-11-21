Allegri a Dazn: "De Bruyne? Importanti i cambi. Bisogna vincere per lavorare con morale diverso"

Massimiliano Allegri analizza i problemi difensivi del Napoli, il ruolo di McTominay e la scelta di lasciare De Bruyne in panchina

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Torino, soffermandosi sulle condizioni della squadra dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico azzurro ha sottolineato la necessità di ritrovare la vittoria dopo i pareggi casalinghi contro Roma e Lazio, evidenziando soprattutto le difficoltà in fase difensiva. Allegri ha parlato anche del ruolo di Scott McTominay e della scelta di lasciare Kevin De Bruyne inizialmente in panchina.

Com'è stata questa pausa per le Nazionali?

"I giocatori delle Nazionali sono rientrati in buone condizioni. Oggi abbiamo recuperato Favasuli e Spinazzola, stiamo cercando di recuperare gli altri. Nell'arco delle stagioni capitano questi momenti, sta solo a noi cercare di ribaltare la situazione. Cerchiamo di tornare a vincere in casa dopo due pareggi con Roma e Lazio, soprattutto perché ci consentirebbe di lavorare con un morale diverso e di vedere le cose in modo diverso. Secondo me in queste 11 partite abbiamo fatto molto bene in fase offensiva e meno bene in fase difensiva come squadra".

Il ruolo di McTominay e i problemi difensivi

McTominay oggi giocherà da mezzala o più a ridosso di Hojlund? "È un giocatore di inserimento, che deve dare anche equilibrio alla squadra. Credo che come squadra dobbiamo migliorare quando non siamo in possesso di palla. A volte siamo troppo frettolosi e non riusciamo a difendere bene dentro il campo".

De Bruyne parte dalla panchina

De Bruyne non parte titolare in vista del Manchester City? "Parte dalla panchina perché ha giocato tante partite. Sta crescendo di condizione. Stasera abbiamo tanti cambi in panchina, tra cui lui. La partita è lunga e ne avremo bisogno".