ADL-Benitez, Caiazza rivela: “Si sono sentiti! Lungo colloquio prima di Napoli-Lazio”

Oggi alle 14:20 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Salvatore Caiazza rivela un incontro tra De Laurentiis e Rafa Benitez: colloquio di circa mezz'ora sabato, mentre Allegri resta al centro delle discussioni.