ADL-Benitez, Caiazza rivela: “Si sono sentiti! Lungo colloquio prima di Napoli-Lazio”

ADL-Benitez, Caiazza rivela: “Si sono sentiti! Lungo colloquio prima di Napoli-Lazio”
Oggi alle 14:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Salvatore Caiazza rivela un incontro tra De Laurentiis e Rafa Benitez: colloquio di circa mezz'ora sabato, mentre Allegri resta al centro delle discussioni.
Un retroscena sul futuro del Napoli arriva da Salvatore Caiazza, che ha raccontato di un colloquio avvenuto sabato tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ex allenatore azzurro Rafa Benitez. Un confronto durato circa mezz'ora, secondo il giornalista, che ha però precisato di non conoscerne il contenuto. La notizia arriva in un momento delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio contro la Lazio e ancora alle prese con una classifica complicata.

Caiazza: "De Laurentiis ha parlato con Benitez, ma non so cosa si siano detti"

Nel corso del suo intervento a Canale 8, Caiazza ha dichiarato: "Lungo colloquio sabato tra Aurelio De Laurentiis e l'amico Rafa Benitez. Se cacci Allegri, vai ad analizzare gli effetti e non la causa del Napoli di oggi. Ma facciamo i cronisti e raccontiamo la notizia: c'è stato questo confronto di circa mezzora tra i due. Ripeto, non so cosa si siano detti".