Tacchinardi attacca Allegri: "È il primo responsabile! Lucca e Lang? Se fai l'aziendalista poi becchi legnate"

Alessio Tacchinardi punta il dito contro Massimiliano Allegri, individuando nell'allenatore il principale responsabile delle difficoltà attraversate dal Napoli

Alessio Tacchinardi punta il dito contro Massimiliano Allegri, individuando nell'allenatore il principale responsabile delle difficoltà attraversate dal Napoli. L'ex centrocampista della Juventus critica soprattutto la gestione della rosa e alcune scelte compiute dal tecnico azzurro.

"Al primo posto nelle colpe di questo Napoli metto Allegri. Questa squadra non cresce e non migliora. Forse si è fidato di un gruppo che pensava potesse dargli qualcosa in più. Lucca non è un'alternativa adeguata a Hojlund", ha dichiarato Tacchinardi.

L'ex bianconero richiama poi l'esperienza vissuta da Allegri alla Juventus, quando raccolse l'eredità di Antonio Conte: "Probabilmente pensava di poter fare la stessa cosa fatta alla Juve quando era subentrato a Conte, ma questa squadra sta facendo male. Penso che le colpe siano soprattutto del mister".

Infine, una critica diretta alla gestione del mercato e al rapporto con la società: "L'errore di Allegri è accettare certe situazioni. Lucca e Lang, se non gli piacevano, doveva mandarli via. Se vuoi fare l'aziendalista, poi becchi legnate. Prima di firmare il contratto avranno parlato di una rosa?".