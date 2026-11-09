Ranocchia: "Napoli horror, un "mostro" creato... dalla Juve"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, è intervenuto nel corso di Pressing, analizzando il momento complicato del Napoli e soffermandosi sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina a Massimiliano Allegri dopo l'addio di Antonio Conte.

"La staffetta Conte-Allegri alla Juve ha creato questo mostro che oggi è il Napoli. De Laurentiis a inizio stagione ha pensato a quello che gli aveva dato Conte e ha ritenuto che Allegri potesse essere la soluzione migliore per il dopo Conte. La Juve però era un'altra società, con altri giocatori. Adesso il Napoli è in grossa difficoltà".

Ranocchia ha poi commentato il battibecco tra Noa Lang e i tifosi del Maradona durante la sfida contro la Lazio: "Lang non ha capito dov'è, per il momento che sta vivendo e per quello che sta dando. Adesso non sarà facile per lui, si tratterà di tirar fuori prestazioni e ottenere risultati".