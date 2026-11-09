Trevisani attacca ADL: "Che errore prendere Allegri, c’era Italiano. Il Napoli non è scarso"

Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato la crisi del Napoli, individuando nel presidente Aurelio De Laurentiis il principale responsabile delle difficoltà della formazione azzurra. Nel mirino del giornalista soprattutto la scelta estiva di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, ritenuto poco adatto alle caratteristiche della rosa.

Trevisani: "Le responsabilità maggiori sono della società, scelta sbagliata in estate"

"Credo che le responsabilità maggiori le abbia la società, nella persona del presidente De Laurentiis. In estate ha fatto una scelta che non era giusta per la squadra che aveva, con tanti esterni offensivi. Aveva la possibilità di prendere Italiano e invece ha scelto un allenatore che gioca in un modo che non riesce a risollevare questa squadra", ha dichiarato Trevisani.

Il giornalista ha poi respinto l'idea che le difficoltà del Napoli siano legate esclusivamente alla qualità dell'organico o all'emergenza infortuni: "Il Napoli non è una squadra scarsa. Anche con gli infortuni ci sono giocatori come Hojlund, Anguissa, De Bruyne e McTominay. De Laurentiis ha fatto una scelta come quella di Allegri, ma la squadra andava rimpolpata".

Infine, una critica durissima alla gestione della comunicazione societaria, con particolare riferimento alla conferenza stampa prima annunciata e poi cancellata: "Conferenza annullata? Non si può guardare".