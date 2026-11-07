Pavoletti: "Al Napoli arrivai impaurito dalla piazza e condizionato da tante dicerie"

Leonardo Pavoletti racconta i sei mesi al Napoli e spiega perché l'esperienza in azzurro non decollò. A gennaio potrebbe annunciare il ritiro.

Leonardo Pavoletti si prepara a dire addio al calcio giocato, anche se la decisione non è ancora definitiva. L'ex attaccante del Napoli, acquistato nel gennaio 2017 per 18 milioni di euro e protagonista di appena dieci presenze in azzurro, è tornato sulla sua breve esperienza partenopea. Una scelta che non rimpiange, nonostante le difficoltà incontrate: "Potevo giocare la Champions… Avevo già detto no ad agosto, ma il Genoa viveva di cessioni: non mi hanno puntato una pistola alla testa, ma qualche spintarella…".

Pavoletti: "A Napoli arrivai impaurito, quando mi aprii era troppo tardi"

Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Pavoletti ha ammesso: "Me la giocai male: arrivai un po' impaurito dalla piazza, condizionato da tante dicerie. Quando mi sono aperto era già troppo tardi. Il primo errore l'ho fatto io, prevenuto, un po' sul chi va là". Sul possibile ritiro ha aggiunto: "Al 90% è così, però voglio tenermi ancora uno spiraglio aperto fino a gennaio". L'attaccante non esclude un'ultima esperienza all'estero, magari a Dubai o in Australia.