La difficoltà col Napoli? Gattuso: “Prepararla! Non si sa: giocano a 3 o 4? Pressano o no?”

È stata la partita più difficile da preparare? Cosa teme di più del Napoli? Domande poste a Gennaro Gattuso alla vigilia di Napoli-Lazio. L'allenatore biancoceleste ha risposto così in conferenza stampa: "Non è difficile mentalmente, ma cambiano molto giocando a tre o a quattro e questo non è stato semplice da preparare. Possono iniziare giocando a tre, possono passare a quattro, non lo sappiamo.

Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo essere bravi noi a capire subito come si schierano e non dovrà cambiare l'atteggiamento. Sarà una partita difficile, la differenza la faranno la mentalità e la voglia di fare una grandissima partita".