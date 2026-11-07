La difficoltà col Napoli? Gattuso: “Prepararla! Non si sa: giocano a 3 o 4? Pressano o no?”
È stata la partita più difficile da preparare? Cosa teme di più del Napoli? Domande poste a Gennaro Gattuso alla vigilia di Napoli-Lazio. L'allenatore biancoceleste ha risposto così in conferenza stampa: "Non è difficile mentalmente, ma cambiano molto giocando a tre o a quattro e questo non è stato semplice da preparare. Possono iniziare giocando a tre, possono passare a quattro, non lo sappiamo.
Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo essere bravi noi a capire subito come si schierano e non dovrà cambiare l'atteggiamento. Sarà una partita difficile, la differenza la faranno la mentalità e la voglia di fare una grandissima partita".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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