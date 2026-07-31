Il Mattino, Arpaia: "C'è già un favorito per affiancare Rrahmani al centro della difesa"

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Gennaro Arpaia si sofferma su varie tematiche di casa Napoli: da Anguissa a McTominay, passando per Olivera e non solo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino: "A Castel di Sangro che clima c'è? Palese che l'attenzione sia da tutt'altra parte. Forse mai, dal primo giorno dall'arrivo fino al primo allenamento, ho visto così pochi tifosi allo stadio. È chiaro che l'attenzione è alla festa del centenario. Si inizia in sordina, ma chi c'era al Patini si è fatto sentire. I collaboratori di Allegri sembrano centrali a questo progetto. Impressioni di McTominay? Impressioni positivo, sembra concentrato e silente. È arrivato per primo al campo, si è allenato per primo in palestra e anche nel lavoro in campo è finalizzato alla presenza di McTominay che ha raggiunto i ragazzi in ritiro in Abruzzo. Resta centrale nel progetto, in attesa di capire sul rinnovo.

Anguissa? Molto compassato, molto silente e nel suo. Landucci e Allegri parlano molto con tanti, anche con Politano per esempio. Anguissa molto acclamato dai tifosi. La questione Anguissa diventa difficoltosa da risolvere nel caso in cui ci fosse la volontà di lasciarlo. Olivera centrale di difesa? Nella prima amichevole penso che Olivera e Rrahmani giocheranno titolari. Non si rischierà Beukema. E Olivera penso che parta davanti a Marianucci e Rafa Marin. Il Napoli può decidere di trattenerlo. Questione portieri? Meret è il titolare, Milinkovic-Savic è il secondo. È un lavoro di gerarchie, vedremo cosa succederà nel corso del ritiro"