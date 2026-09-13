Allegri in difficoltà, Schira: "E' in fase discendente, da tempo risultati non all'altezza"
Max Allegri continua a far discutere, a maggior ragione dopo tre sconfitte consecutive ed un calcio che i tifosi proprio non digeriscono. Ne ha parlato sui suoi social anche il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira:
"Allegri è stato un grande allenatore, la carriera parla per lui, ma ad un certo punto come tutti, anche i calciatori, inizia la china. Altrimenti allenerebbero ancora Capello, Sacchi, Lippi e chi volete, temo che viaggiando per i 60 anni sia entrato nella seconda parte della carriera, quella discendente perché gli ultimi anni non sono all'altezza del suo passato. Non si deve offendere nessuno, i risultati parlano, lui è uomo di risultati ed i risultati non sono stati all'altezza del suo passato".
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