Napoli-Bologna, il doppio ex Bellucci: "Sono stressate entrambe, gara che pesa..."

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Claudio Bellucci, ex calciatore di Bologna e Napoli che si affrontano quest'oggi, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare dei problemi che stanno riscontrando in questo avvio di campionato la formazione di Tedesco e la squadra di Allegri: "Sono stressate allo stesso modo da quel punto di vista, naturalmente il Napoli a un livello superiore. L’una e l’altra si giocano la possibilità di poter andare avanti con la tranquillità necessaria che ti fa lavorare bene. I tre punti contano ma è quasi più dal punto di vista psicologico che l’eventuale vittoria pesa: serve più per la testa che, alla quarta giornata, per altro.

Io sono molto curioso di vedere che tipo di partita sarà: il Bologna a Napoli ha sempre fatto grandi partite, soprattutto ultimamente, e trova un Napoli che ha infortuni ma una grande rabbia addosso. Difficile leggere questa gara… Allegri definito anacronistico? Ma no, non è anacronistico. Certe volte la memoria tradisce: ha sbagliato 15’ dell’ultimo campionato contro il Cagliari, con la sua ultima Juventus ha vinto la Coppa Italia e si è qualificato per la Champions League. Ha i suoi concetti che lo hanno portato a vincere, cosa che tutti ricordano bene".