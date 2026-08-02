Krol scatenato: "Ho vinto tutto, ma qui gli anni più belli!". E si espone per Beukema

vedi letture

Altro bellissimo momento della serata del Centenario della SSC Napoli è arrivato con l'incontro tra due olandesi. Da un lato il leggendario Ruud Krol e dall'altro Sam Beukema che tanta fatica ha fatto nel suo primo anno in maglia azzurra. Visibilmente emozionato, Beukema ha voluto raccontare al pubblico presente il rapporto speciale che si è creato con Krol: "È un onore enorme essere qui con voi e tutte le leggende, io ed il signor Krol abbiamo fatto un pranzo insieme tempo fa, è stato bellissimo, mi ha raccontato la sua esperienza e se aveva consigli per migliorarmi". Un incontro, quello tra i due difensori olandesi separati da diverse epoche calcistiche, che è andato oltre i semplici consigli tecnici: "Mi ha consigliato sul calcio, ma anche mi ha detto che se dai il massimo per la maglia i tifosi ti sostengono sempre". Un insegnamento che Beukema ha fatto proprio, chiudendo il suo intervento con un obiettivo chiaro: "Spero di lasciare il segno come lui".

Krol: "A Napoli i quattro anni più importanti della mia vita"

Non meno emozionante l'intervento di Krol, che ha voluto ricordare con affetto il legame instaurato con il collega più giovane, scherzando anche sul soprannome con cui veniva accolto al San Paolo: "Rudy rudy rudy, così entravo al San Paolo io". Lo storico difensore olandese ha poi raccontato il consiglio dato a Beukema: "Ho detto a Sam di giocare meglio che può, non è stato benissimo ma ha sempre giocato per i tifosi e questo è importante per la mentalità". Ma è nelle parole finali che è arrivato il passaggio più toccante della serata, con Krol che ha ripercorso la propria carriera mettendo Napoli al centro di tutto: "Io ho vinto tutto quello che potevo vincere con i club, ma 4 anni a Napoli sono stati la parte più importante della mia vita".