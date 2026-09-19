Il pronostico di Cruciani: “Il Napoli non vince a Firenze! Vi dico il risultato esatto”

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Giuseppe Cruciani ha detto la sua su Fiorentina-Napoli, sfida della quinta giornata di Serie A: il giornalista prevede un pareggio.

È tempo di pronostici in vista di Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano all'appuntamento dopo il successo contro il Bologna, mentre la formazione viola ha conquistato la prima vittoria stagionale contro il Venezia e ha poi superato il turno in Coppa Italia. Due squadre dunque in cerca di continuità dopo un avvio di stagione complicato.

Il pronostico di Giuseppe Cruciani

A dire la sua sulla sfida è stato anche il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, intervenuto al podcast Numer1. Il pronostico è per un pareggio: “Fiorentina-Napoli finisce 1-1. Segnano Hojlund per gli azzurri e Pellegrino per i viola”.