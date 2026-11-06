Orsi: "La Lazio ha un punto debole e il Cagliari l'ha dimostrato"

Napoli-Lazio, Orsi: “Momento migliore per affrontarlo”, ma gli azzurri non partono battuti

Per la Lazio è il momento migliore per affrontare il Napoli, ma gli azzurri non partono battuti. È la lettura di Nando Orsi, ex portiere biancoceleste, alla vigilia di una sfida che mette di fronte una squadra in pieno entusiasmo e una alle prese con una crisi di risultati e di ambiente. Un confronto in cui, secondo lui, contano tanto i valori quanto le dinamiche della gara.

Orsi: “Lazio nel momento migliore”

Intervenuto a Radio Marte, Orsi ha spiegato: “Per la Lazio, oggettivamente, è il momento migliore per affrontare il Napoli. Ma lo sarebbe per qualsiasi altra squadra”. Il motivo sono le “difficoltà oggettive sia a livello tecnico che di ambiente” degli azzurri, mentre i biancocelesti vivono “un entusiasmo incredibile”. Merito di Gattuso, che ha dato alla squadra “una chiara organizzazione di gioco, un gioco aggressivo, con il pressing alto”. Orsi non condivide chi parla di calendario agevole: la Lazio ha vinto 3-0 a Torino con la Juve, ha pareggiato col Milan e, sottolinea, ha convinto anche con le prestazioni.

“Il Napoli non parte battuto”

Il Napoli, però, non va sottovalutato: “La squadra di Allegri non parte affatto battuta, tecnicamente e ad organico completo è più forte della Lazio in valori assoluti”. Orsi cita l’esempio di Manchester United-Roma, con i giallorossi che avrebbero potuto chiudere il primo tempo sul 4-0 e che nella ripresa, con “un pizzico di presunzione”, hanno consegnato la partita agli inglesi. Il punto debole della Lazio? “Le ripartenze a campo largo”, sofferte con il Cagliari. Quando il pressing non funziona, rischia: subisce “3-4 tiri pericolosi a partita”.