Montervino su Lucca: "Gli abbiamo detto di tutto, bisogna prendere una decisione"

Napoli, Montervino sul ko col Porto: “Il vaso può essere ricostruito”. L’ex centrocampista vede un’occasione di risalita

Il ko del Napoli contro il Porto in Champions League potrebbe rappresentare, paradossalmente, un punto di svolta. È la lettura di Francesco Montervino, ex centrocampista azzurro, che ha commentato la sconfitta e il possibile esonero di Allegri invitando a guardare il lato positivo di una situazione definita caotica. Dopo settimane di incertezza, secondo lui, il club ha finalmente messo a nudo i propri problemi.

Il vaso può essere ricostruito

Intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”, Montervino ha usato un’immagine efficace: “Quanto è accaduto con il Porto in Champions League mi fa venire in mente il detto ‘se non si rompe non si aggiusta’. Ecco che quanto successo può essere la pietra che ha rotto il vaso”. Da qui la prospettiva di ripartenza: “D’ora in poi il vaso può essere ricostruito, dunque questa situazione caotica può essere vista sotto il lato positivo, ovvero che adesso non può che esserci la risalita”.

Ora c’è la certezza, bisogna reagire

Montervino ha poi spiegato perché, a suo giudizio, quanto accaduto non è un male: “Prima il Napoli viveva in un limbo in cui non sapevi cosa stesse succedendo”. Per la prima volta dopo tanti anni, ha sentito dichiarazioni fuori dal coro da parte dei calciatori, parole forti espresse da giocatori di personalità come Politano. Un modo, secondo l’ex centrocampista, per mettersi di fronte ai problemi e alle proprie responsabilità. Il messaggio finale è netto: “Non alludiamo più a un campanello d’allarme, ora c’è la certezza. E quindi bisogna reagire”.

“Il litigio tra De Bruyne e Lucca? Dico solo che manca solamente che la gente sevizi l’attaccante, davvero gli è stato detto di tutto, lo abbiamo un po’ tutti massacrato. Ci sta avere uno sfogo, anche se con un compagno rappresentativo. Mi chiederei più che momento psicologico sta vivendo Lucca e se è giusto dargli ancora la chance o se sarebbe il caso di farlo riposare. Oggi è l’unico che può sostituire Hojlund, ma è altrettanto vero che se accantoni del tutto un ragazzo pagato 35 milioni, hai una grande perdita economica. Forse bisogna avere la forza di prendere una decisione e mettere da parte i calciatori che non se la sentono”.