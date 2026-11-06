Giordano: "Napoli obbligato a vincere! Ma la Lazio può approfittare del caos"

Bruno Giordano analizza Napoli-Lazio: azzurri costretti a vincere, biancocelesti in grande forma. Ecco cosa ha detto il doppio ex.

Il doppio ex Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per presentare la sfida di domenica tra Napoli e Lazio. L'ex attaccante ha sottolineato soprattutto la pressione sugli azzurri: "La Lazio può permettersi di pareggiare o anche di perdere, starebbe facendo comunque qualcosa di sensazionale. Per il Napoli se non dovessero arrivare i tre punti sarebbe una stagione all'insegna del vediamo cosa sarà".

Giordano: "Il Napoli può andare in difficoltà negli ultimi venti minuti"

Giordano ha poi analizzato il momento delle due squadre: "Il Napoli deve dare una svolta, sarà una partita complicata per tutte e due perché la Lazio viene da un momento stratosferico". Sul caos nello spogliatoio azzurro: "Un rischio un più per la Lazio. I biancocelesti devono continuare così, serve dare continuità di ritmo, avendo gli uomini contati il Napoli può andare in difficoltà negli ultimi venti minuti". Infine, alla domanda su cosa penserebbe in caso di vittoria della Lazio al Maradona, la risposta è stata netta: "Il quarto posto".