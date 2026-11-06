Ultim'ora Futuro Allegri, Schira: "Due allenatori hanno già bussato alla porta di ADL"

Napoli, futuro di Allegri sospeso: Schira indica Pioli e Conceição come i due allenatori che hanno bussato a De Laurentiis e Manna

Nicolò Schira sui social ha parlato del momento che sta vivendo in stagione il Napoli. Tra i temi, il futuro al momento sospeso di Allegri. "Le alternative, qualche allenatore si sta proponendo, Benitez, Cannavaro, Montella, ma in realtà di concreto sono due gli allenatori che hanno già bussato alle porte di De Laurentis e Manna: Stefano Pioli che si sta proponendo un po' a tutti, Atalanta, Juve e Napoli.

L'altro nome è Conceicao. C'è stata poi una fuga di voci a livello internazionale che ha dato anche un po' fastidio al Napoli. Si tratta di Conceicao che è un altro che ha voglia di tornare in panchina e vorrebbe tornare ad allenare in Serie A e ha detto no nei giorni scorsi al Fenerbahce". Un rifiuto che rafforza l’idea di un allenatore pronto ad attendere l’occasione giusta nel campionato italiano, mentre in casa Napoli la linea ufficiale resta quella della fiducia in Allegri e in attesa degli sviluppi dopo la sfida con la Lazio.