Esonero Allegri? Marolda: "Spero di no, guadagna tanto e ha responsabilità minime"

Napoli, Marolda dice la sua: il giornalista commenta l’attualità azzurra, tra difficoltà in campo, spogliatoio e decisioni attese dalla società.

Ospite di Televomero, Francesco Marolda, giornalista, analizza l’attualità azzurra. Un commento a tutto campo sul momento del Napoli, tra le difficoltà in campo, il confronto dentro lo spogliatoio e le decisioni che la società sarà chiamata a prendere nei prossimi giorni.

Sulla Champions League: "Non vorrei che il Napoli sia obbligato a scegliere tra Champions League e campionato, io non vorrei mai uscire dalla Champions. Quello che mi preoccupa dei quattro gol subiti contro il Porto è il modo in cui prendi i primi tre, soprattutto i due su calcio d’angolo, io maledico la marcatura a zona. Quei due o tre avversari che sai sono pericolosi devi marcarli a uomo. Ho avuto l’impressione che Allegri stesse per sbottare, si è fermato per evitarlo. Voleva dire che questa è la squadra, che potrebbe fare di più e non lo fa, che lui durante il mercato ha chiesto qualcosa che non ha avuto. Questa è una squadra in cui non si sopportano l’uno con l’altro, e se non si supportano queste sono le conseguenze".

Sul ritiro: "Non credo all’utilità del ritiro, ciò che serve è un intervento della società, non può stare fuori da questa storia. In questo momento deve intervenire con un discorso molto semplice, dicendo ‘Chi vuole stare con questa squadra e con la gente, resta qua. Chi non vuole se ne va'."

Sulla lite tra De Bruyne e Lucca: "Ti conviene avere De Bruyne che litiga con gli altri o sacrificarlo e chiedere alla squadra di dimostrare le loro capacità?"

Sulla sfida con la Lazio: "Gattuso sta facendo un miracolo, non se lo aspettava nessuno che vincesse 9 partite su 10. La Lazio gioca bene, non vince solo perché hanno carattere. In questo momento toglierei McTominay, i gol che ha fatto nascondono la polvere sotto al tappeto, in queste partite è stato spesso il peggiore".

Sul possibile esonero di Allegri: "Non mi è mai capitato di assistere ad un’ecatombe come questa, ci sono troppi infortuni, c’è qualcuno che non dovrebbe nemmeno stare in questa rosa. Io mi auguro che non venga esonerato perché ha una minima percentuale di responsabilità. Se fossi la proprietà del Napoli terrei conto anche di quanto costa questo esonero con tre anni di contratto. Dal punto di vista tecnico, senza interpellare Manna, mi chiederei ‘Chi prendo?’".