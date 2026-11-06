Alvino: "Allegri non verrà esonerato! Aberrante narrazione di certa stampa..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub per commentare le ultime sul Napoli: "Massimiliano Allegri non rischia all’esonero. C’è un aspetto aberrante di questa narrazione e non riguarda i tifosi perché il tifoso è legittimato a chiedere l’esonero di Allegri, a chiedere tutto perché è tifoso.

A me quello che fa dà fastidio, l’aspetto aberrante di questa narrazione è legata a quelli che fanno il mestiere di comunicatore o comunque di opinionista o comunque di chi si mette con un microfono e con altri vari strumenti a pontificare e a sperare in una sconfitta del Napoli solo per convalidare le proprie tesi sull’allontanamento del tecnico. Augurarsi un passo falso per convalidare una linea editoriale o una crociata personale, per quanto mi riguarda, non è fare informazione corretta", le sue parole.