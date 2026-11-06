Gabri Veiga-Napoli, Schwoch svela il motivo per cui l'affare è saltato

Napoli, Schwoch parla: l’ex attaccante commenta il momento degli azzurri, tra risultati, clima attorno alla squadra e sfida con la Lazio.

Stefan Schwoch interviene a Televomero e commenta i temi di attualità in casa Napoli. L’ex attaccante, oggi opinionista, si sofferma sul momento degli azzurri, tra il peso dei risultati, il clima attorno alla squadra e le prospettive in vis

Su Porto-Napoli: "Sul gol da calcio d’angolo è difficile dire di chi è l’errore, però lui in partenza già era da solo".

Su Gabri Veiga: "Quando il Napoli lo voleva ha fatto l’errore di portare a lungo la trattativa senza chiuderla".

Sul ritiro: "Dipende da come i giocatori lo affrontano: se hanno voglia di rimettere le cose a posto, ascoltarsi, e far sì che fino a fine anno si rema dalla stessa parte, il Napoli ne viene fuori perché la qualità c’è. Quando il gruppo è avariato è difficile venirne fuori. Il ritiro serve se dura tre o quattro giorni".

Sulla lite tra De Bruyne e Lucca: "Io ho vissuto una spaccatura dello spogliatoio quando ero a Torino, questa è la cosa più difficile da vivere per un allenatore. I giocatori si tirano indietro quando c’è da dare qualcosa in più, se ci sono queste difficoltà è molto pericoloso, bisogna risolvere subito anche con decisioni forti".

Sul ruolo di De Bruyne: "Secondo me dovrebbe giocare dietro le punte, lì ti dà tanta qualità però fa fatica a starci per novanta minuti".

Sul possibile esonero di Allegri: "Per me ha poche responsabilità, spero che la sfida con la Lazio non sia decisiva per il suo futuro".

Sulle cause degli infortuni: "L’età alta della rosa può essere un fattore, ma non c’è una risposta".