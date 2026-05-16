Allenatore manager? Del Genio: "Un tecnico deve indicare il modulo e le caratteristiche…”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando delle notizie che circolano sul futuro della panchina del Napoli: "Quando uno dice che Sarri sicuramente viene e l'altro dice Farioli e poi un altro Maresca o Palladino, allora su quattro fonti, nella migliore delle ipotesi, una sola è giusta, quindi vi dico che il 75% delle fonti è inattendibile ed è una percentuale anche altina. Se non il 100%. Tra l'altro a fare tutti i nomi possibili comunque c'è un margine di errore elevatissimo. Io oggi per esempio scommetterei sulla permanenza di Conte.

Gli allenatori sul mercato vanno sempre coinvolti. Hanno un compito: comunicare il sistema di gioco che vuole attuare per le coppie e poi comunicare al club anche le caratteristiche dei ruoli dove si deve andare a fare mercato. Se indica anche nomi non raggiungibili e ci sono alternative, è giusto fare verifiche insieme prima di chiudere l'operazione di mercato. Così dovrebbe funzionare. Il lavoro individuale non mi piace".